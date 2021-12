Le bilan français de la saison 2021

L’heure est venue de faire le bilan de la saison de Formule 1. L’exercice remporté au bout du suspense par Max Verstappen a été réussi par nos représentants français : Pierre Gasly et Esteban Ocon, respectivement neuvième et onzième au général à l’issue des 22 manches. Le premier, par ses 110 points glanés au volant de son AlphaTauri, a été le grand artisan de la meilleure saison de l’histoire de son écurie en quinze ans d’existence. Le Rouennais a excellé dans l’exercice des qualifications, en se plaçant à 14 reprises dans le Top 6 avec comme meilleurs résultats des quatrièmes places en Azerbaïdjan, aux Pays-Bas et au Qatar. Seul hic, Gasly a moins souvent réussi à reproduire ces performances le lendemain en course. Un podium est toutefois à mettre à son crédit sur la piste du circuit urbain de Baku, avec tout de même quinze rentrées dans les points.

Ocon, une victoire qui fera date

Pierre Gasly était devenu le 13eme Français à remporter un Grand Prix de Formule 1 en 2020. Ils sont désormais 14 dans ce cercle fermé. Esteban Ocon a inscrit son nom après les Alain Prost, René Arnoux, Jacques Laffite, Patrick Tambay, Jean Alesi ou encore Olivier Panis à l’occasion du Grand Prix de Hongrie le 1er août. Alors huitième au départ, le pilote Alpine a su saisir sa chance après un carambolage au premier virage de la course et monter ainsi sur la plus haute marche du podium, 70 tours plus loin. Ce jour restera comme le sommet de sa saison et de son début de carrière en F1. « C'est incroyable ! On en discutait avec l'équipe en se disant que la meilleure place qu'on pouvait faire après la deuxième de l'an dernier, c'était la victoire. On ne pensait pas que ce jour allait arriver maintenant », jubilait le coéquipier de Fernando Alonso au micro de Canal + après la course. De quoi attendre avec impatience la prochaine saison côté tricolore.