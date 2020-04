Le bel hommage d’Hamilton à Moss

Les hommages se sont multipliés après la disparition dimanche à 90 ans de, l’ancien pilote britannique de Formule 1. Celui qui était surnommé, car il n’aura jamais réussi à remporter le titre de champion du monde mais accumulé les places de dauphin (4), s’était lié d’amitié avec son compatriote. Et ce dernier lui a rendudans un long message publié sur Instagram, en légende de plusieurs clichés des deux hommes, qui s'étaient notamment retrouvés sur le circuit de Monza en 2015 pour piloter des Mercedes de légende."Aujourd’hui, nous disons au revoir à Sir Stirling Moss, la légende de la course. Je pense qu’. Ce n’est jamais facile, et parfois triste, de devoir dire au revoir, mais il restera pour toujours dans nos mémoires. Et il représentera toujours une grande part de l’héritage des sports mécaniques britanniques. Nos conversations vont certainement me manquer. Honnêtement,, car on vient de deux environnements, et de deux époques, totalement différents.. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu droits à ces moments si particuliers avec lui. Mes prières et mes pensées vont vers sa famille. Qu’il repose en paix", écrit le sextuple champion du monde de F1.