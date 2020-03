La trêve estivale sera printanière

Bouleversement dans le monde de la Formule 1 cette saison ! Alors qu’on ne sait toujours pas quand la saison 2020 pourra débuter, le Grand Prix d’Australie (prévu le 15 mars) ayant été annulé et ceux de Bahreïn (22 mars), du Vietnam (5 avril), et de Chine (19 avril) ayant été reportés, les dirigeants ont pris une décision ce mercredi : décaler la trêve estivale de l’été au printemps. En temps normal, les écuries doivent stopper leurs activités pendant deux semaines consécutives au mois d’août (entre les Grands Prix de Hongrie et de Belgique). Cette année, ce « shutdown » devra avoir lieu pendant trois semaines consécutives, en mars et avril.

Plus de Grands Prix en août

Cela a été approuvé par le Conseil mondial du sport automobile. C’est ainsi que Renault fermera ses portes à Enstone du 30 mars au 19 avril, Ferrari du 19 mars au 8 avril à Maranello, ou encore Red Bull du 27 mars au 16 avril à Milton Keynes, par exemple. Grâce à cette trêve printanière, les organisateurs se laissent ainsi la possibilité d’organiser un ou plusieurs Grands Prix lors des trois week-ends d’août qui vont se libérer. Si la saison a pu débuter d’ici là, bien sûr…