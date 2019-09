Kubica ne continuera pas avec Williams en 2020

L'histoire entre Robert Kubica et Williams n'aura duré qu'un an.

A la veille de la première journée d'essais du Grand Prix de Singapour, le pilote polonais a indiqué qu'il ne serait plus un pilote Williams en 2020. "J'ai décidé de ne pas continuer avec Williams, mais j'espère avoir d'autres opportunités. Aller en F1 m'a pris beaucoup de temps. J'aimerais y rester, mais pas à n'importe quel prix. Je veux continuer à prendre du plaisir à piloter", a-t-il expliqué lors du point presse.

Cette saison, l'écurie anglaise est lanterne rouge du classement des constructeurs, avec un seul point, obtenu en Allemagne. Williams pourrait se tourner vers le Suisse Nicholas Lattifi pour prendre la succession la saison prochaine.

