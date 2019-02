Horner: "Verstappen peut battre Hamilton et Vettel"

Christian Horner est manifestement déjà très motivé alors que la saison de F1 va débuter ces prochains jours avec la présentation des nouvelles monoplaces. Le patron de l'écurie Red Bull, qui sera motorisé cette saison par Honda et non plus Renault, imagine en tout cas un Max Verstappen au sommet de son art. "Max a la capacité de battre Lewis (Hamilton), Sebastian (Vettel) ou n'importe qui. Il ne lui manque plus rien pour battre ces pilotes et c'est probablement le pilote qu'ils craignent le plus", a-t-il plaidé pour la BBC.