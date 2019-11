Honda restera en F1 en 2021 avec Red Bull et Toro Rosso

Honda a mis fin au suspense. Après avoir expliqué ces derniers jours qu'il vérifiait la faisabilité de son engagement en Formule 1 après 2020, soit avec la mise en place de la nouvelle réglementation et les nouveaux accords, le manufacturier japonais a fini par trancher.

Et les nouvelles sont bonnes pour Red Bull et Toro Rosso qui ont confirmé l'extension de leur partenariat avec Honda pour 2021. Une logique tant le bloc nippon a fait un bond en avant cette saison avec 3 victoires à la clé dont celle au Brésil via Verstappen agrémentée par la deuxième place de Pierre Gasly. Un doublé pour le bloc Honda qui a pu compter dans cette prise de décision.

We'll be #PoweredbyHonda in 2021! The Team are delighted to confirm that we have extended our partnership to use Honda Hybrid power. @HondaRacingF1 pic.twitter.com/CSLNP3Ad6k