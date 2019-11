Honda pourrait quitter la F1

Après cinq saisons passées à développer un moteur qui permet aujourd'hui à Red Bull de viser les podiums à la régulière et de remporter des courses (Verstappen en Autriche et Allemagne), Honda pourrait quitter la Formule 1 à la fin de la saison prochaine. En cause, le nouveau règlement qui va arriver en 2021 et qui induit de nombreux changements sur les moteurs et donc des coûts colossaux... Le constructeur japonais a avancé des centaines de millions pour se mettre à niveau et ne semble pas forcément disposé à remettre la main à la poche si rapidement.

"Honda n'a pas encore pris sa décision. Je crois qu'ils vont le faire à Abu Dhabi (dernière course de la saison). Ce qu'ils vont décider aura, sans aucun doute, un impact sur le futur de Red Bull Racing", a expliqué Helmut Marko le grand patron de l'écurie autrichienne.