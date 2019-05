Hamilton s'impose coûte que coûte

Lewis Hamilton a tenu bon, dimanche sur le Rocher, poleman et vainqueur du Grand Prix de Monaco pour signer sa quatrième victoire de la saison – la 77e de sa carrière – et la troisième ici en Principauté après 2008 et 2016. Le leader du championnat il faut dire a su fermer la porte coûte que coûte à ses rivaux, au premier rang desquels un Max Verstappen particulièrement pugnace et constamment à la limite dans ses manœuvres. Valtteri Bottas, notamment, peut en témoigner.

Dès le 11e tour en effet et son passage par les stands, le pilote finlandais a dû composer avec la furia d’un Néerlandais qui alors lui a grillé la politesse pour mieux se jeter dans les roues de Lewis Hamilton tandis que la voiture de sécurité officiait. Dès lors premier challenger de la course, mais pénalisé de cinq secondes, le fer de lance du team Red Bull s’est attelé à mener la vie dure au double champion du monde, le poussant dans ses retranchements avec des gommes usées tout le GP durant.

Aux 70e et 74e boucles notamment, Max Verstappen a semblé en mesure de prendre le dessus mais n’a finalement rien tenté… jusqu’à cet avant-dernier tour où, à l’approche de la chicane, l’intéressé s’est essayé à un dépassement impossible, heurtant par l’arrière la Mercedes sans dommage heureusement. Si ce n’est une volée d’étincelles. "Je ne pouvais pas lâcher aujourd’hui, résumait à chaud Lewis Hamilton sur l’antenne de Canal+. Soit je sortais de piste, soit je gagnais !" La seconde option assurément était la meilleure, et Toto Wolff, le patron de l’écurie de Brackley, s’en félicite. "Ce qu’a fait Lewis est digne d’un champion du monde. Il n’y a que lui pour résister à pareille pression !"