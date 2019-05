Hamilton reprend la main à Barcelone

Forcément frustré d’avoir à s’effacer depuis maintenant trois Grands Prix en qualifications devant un coéquipier, dont le début de saison en impose de plus en plus, Lewis Hamilton n’a pas eu à attendre le premier virage de ce circuit de Barcelone pour récupérer la première place devant un Valtteri Bottas scotché sur la grille, victime a priori d'un problème d'embrayage. Avec un Sebastian Vettel à l’affût pour partir à l’assaut des deux Mercedes, ce sont trois monoplaces qui de front vont aborder cette première courbe…

Un départ où finalement, si Hamilton prend les devants sans casse, à la différence du K.-O de 2016 (*), aux dépens de Bottas, Vettel est… le perdant avec une place perdue au profit d’un Max Verstappen en pleine confiance pour le croquer au volant de sa Red Bull. Et le moral de l’Allemand ne risque pas de s’arranger avec la consigne a priori intimée par son équipe, devant l’insistance d’un Charles Leclerc le plus rapide, de s’effacer au douzième tour de course. Les deux pilotes de la Scuderia sont partis sur deux stratégies différentes, mais la décision est symptomatique d’une écurie italienne en plein désarroi, prête à tout, même à désavouer son champion…

Vettel et Leclerc, bataille d'egos

A ceci près que Leclerc, s’il met à distance son illustre coéquipier, dont les pneus sont prématurément endommagés, bute en revanche sur un Verstappen toujours aussi inspiré. Et Vettel, pas gêné pour exprimer son exaspération sur sa radio, n’en finit plus de déchanter avec un arrêt aux stands qui s’éternise et lui vaut de repartir en plein trafic. Quand ça ne veut pas… Pas de jaloux, puisque Leclerc est victime à son tour de ce pit-stop calamiteux – pneu arrière gauche récalcitrant.

Et pendant que loin devant, en tête de la course, Hamilton s’envole devant Bottas, les « Rouges » se perdent en chamaillerie, et bataille d’egos, aux quatrième et cinquième places, Vettel klaxonnant à son tour derrière Leclerc. Sauf que le Monégasque, lui, ne cède pas et garde sa position dans un premier temps. Avant que l’ordre ne vienne sans doute d’en haut. Un ballet rouge presque navrant quand intervient le seul coup de théâtre de cette course sous la forme d’un accrochage entre Lance Stroll et Lando Norris, qui oblige à l’intervention de la safety car.

Sans conséquence pour le… cinquième doublé des Mercedes en cinq courses qu’Hamilton, pour sa 76e victoire en carrière, la troisième de la saison, met un point d’honneur à sceller devant Bottas avec le gain du point du meilleur tour en course, comme le Finlandais en Australie. Pour reprendre au passage la tête du championnat. Verstappen troisième, pour son deuxième podium de la saison, les Ferrari échouent au pied de la boîte avec le tir groupé de Vettel (4e) devant Leclerc (5e). Tout ça pour ça…

(*) L’accrochage cette année-là, dès le 4e virage, entre Hamilton et son coéquipier Nico Rosberg avait permis à Max Verstappen de s’imposer pour sa première course chez Red Bull.