Hamilton prêt à défier Marquez

Cela fait quelques jours que Lewis Hamilton (quintuple champion du monde de F1) et Marc Marquez (quintuple champion du monde de Moto GP) font grandir l'idée sur leurs réseaux sociaux.

Les deux pilotes sont d'accord pour mettre en place un duel des champions, chacun dans la discipline de l'autre. Le Daily Mail a lancé l'idée, que Lewis Hamilton a repris sur son compte Instagram: "Allons-y, mon frère ! J'ai hâte qu'on se rencontre et qu'on courre ensemble un de ces quatre", a indiqué le Britannique. Son homologue espagnol s'est empressé de répondre "Bien sûr".

"Je lui parle parfois par le biais des réseaux sociaux, je sais qu'il fait de la moto et qu'il roule vraiment bien, expliquait Marquez au site anglais. Je suis impatient de le rencontrer, au minimum. On y était presque l'année dernière, mais on a eu des contretemps et ça n'a pas pu se faire." Le duel pourrait avoir lieu en fin de saison.