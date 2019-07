Hamilton: "Le meilleur début de saison que j'ai connu"

En marge d'une opération marketing avec l'un de ses sponsors, Lewis Hamilton a réagi à son début de saison, qu'il qualifie comme le meilleur de sa carrière.

"Je pense que j'ai la chance de posséder beaucoup d'expérience. Je me sens en excellente santé et jeune mentalement. Il s'agit de rester calme et productif. Je pense que c'est le meilleur début de saison que j'aie jamais connu. Nous venons de connaître notre premier accroc (en Autriche, où il n'a terminé que cinquième, ndlr), mais nous avons encore décroché des points. Il faut accepter le bon comme le mauvais et continuer d'avancer", a-t-il déclaré face à la presse.

Après neuf courses cette saison, Lewis Hamilton compte six succès et 31 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Le prochain Grand Prix a lieu sur ses terres, à Silverstone, le week-end du 14 juillet.