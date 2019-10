Hamilton gagne encore, mais patiente...

Bien sûr "cette pole n'est pas méritée car on ne l'a pas eu sur la piste", avait prévenu Charles Leclerc à quelques minutes du départ de ce Grand Prix du Mexique. Mais le pilote monégasque, déjà assuré d’être le plus efficace en qualifications cette saison avec sept poles décrochées (pour seulement deux victoires à Spa-Francorchamps et Monza), veut enfin concrétiser au volant d’une Ferrari a priori supérieure à ses concurrentes sur ce circuit en altitude de Mexico City.

Encore faut-il survivre à un départ mouvementé, où Leclerc sauve son leadership, malgré la pression de Sebastian Vettel qui tasse plus que de raison Lewis Hamilton et ferme la porte au Britannique, parti en troisième position… Sans subir les foudres des commissaires. Un leader du championnat du monde pas au bout de ses peines avec la touchette en suivant de Max Verstappen, qui endommage et envoie la Mercedes dans l’herbe ; la perte de sa pole la veille est lourde de conséquences pour le Néerlandais qui, plongé dans le trafic, détériore aussi sa monoplace et récolte qui plus est une crevaison…

Leclerc "pas content"

Hamilton, rétrogradé en cinquième position, peut être sacré pour la sixième fois (après 2008, 2014, 2015, 2017 et 2018) dès cette course, à condition de marquer quatorze points de plus que son coéquipier Valtteri Bottas, qui a glissé à la faveur de ce départ sous tension, et placé sous safety car, à la septième place.

La stratégie à deux arrêts, imaginée par la Scuderia, va faire un flop… "Je ne crois pas qu’on l’a condamné", se défendra Mattia Binotto, patron des « Rouges », interrogé au micro de Canal+ sur le calvaire de Leclerc, il est vrai lui-même peu inspiré en piste, mais aussi arrêté trop tôt sans doute dans la course et victime d’un passage au stand catastrophique à près de… six secondes ! N’en jetez plus, c’en était trop pour le poleman "pas content" à l’arrivée. "On partait premier, on a gardé la position au départ. (...) Après les deux stops nous ont mis dans une position plus difficile sur la fin." Et Alain Prost de rester le dernier pilote Ferrari vainqueur au Mexique en 1990 (après s’être élancé de la 13e position, comme quoi…). Commentaire de Vettel : "Avec la stratégie, on aurait dû être un peu plus pointu."

Hamilton était pourtant lui-même sceptique à la radio sur l’option osée de son écurie avec ce seul et unique arrêt dès le 23e tour (soit 15 tours plus tôt que Vettel !) pour réussir le pari, bien aidé par des gommes dures hyper résistantes, de mener jusqu’à la victoire sa monoplace sur les 48 derniers tours de course. Un 83e succès en 137 grands prix dans le baquet de la Mercedes (*) pour un presque sextuple champion du monde, qui avait été sacré ces deux dernières années au Mexique sans monter sur le podium, mais devra donc patienter jusqu’au week-end prochain pour arriver à ses fins du côté d’Austin, lors du Grand Prix des Etats-Unis.

(*) Lewis Hamilton devance désormais Nico Rosberg au nombre de courses au volant de la Mercedes.