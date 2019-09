Hamilton fustige les futures réformes de la F1

Lewis Hamilton n'aime pas les changements étudiés par les propriétaires du championnat du monde de F1. Les autorités veulent relancer le spectacle, et pour cela réformer les qualifications. Exit le tour chronométré, place à une course avec grille inversée, qui déterminerait l'ordre de départ pour la (vraie) course du dimanche.

Une hérésie pour le quintuple champion du monde. "A mon avis la grille inversée est une excuse, car les promoteurs n'osent pas prendre de décision. Les changements des dernières années n'ont rien amélioré, les personnes qui les ont inventés ne connaissent rien à la course. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile mais pouvons-vous quand même apporter une aide en tant que pilote", a-t-il pesté dans des propos relayés par Eurosport.

Reste à savoir si les promoteurs vont décider d'écouter les pilotes pour les prochaines saisons.