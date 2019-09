Hamilton efface un record de Schumacher

Lewis Hamilton vient encore d'effacer des tablettes un record de Michael Schumacher.

Lors de sa victoire sur le circuit de Sotchi, sa 82e en carrière, le pilote Mercedes a dépassé le septuple champion du monde au nombre de courses durant lesquelles il a passé au moins un tour en tête. Ainsi Lewis Hamilton a mené la course durant 143 Grands Prix, sur les 245 qu'il a courus, soit un de plus que les 142 de son illustre aîné allemand.

Le prochain record - et pas des moindres - que le pilote britannique peut dépasser, c'est le nombre de victoires (91 pour Schumacher, 82 pour Hamilton).

Lewis Hamilton led an #F1 race for the 143rd time in his career on Sunday - giving him the all-time record #RussianGP pic.twitter.com/7ciPmJ4kiD