Hamilton: "C'est mon moteur, je ne lâche jamais"

Lewis Hamilton, à sa sortie de la voiture, a expliqué pourquoi il avait cherché à remporter le Grand Prix des Etats-Unis dimanche, alors qu'une huitième place suffisait à lui assurer le titre (sur Canal+ Sport): "A six ou sept ans, on m’a toujours dit de ne jamais lâcher. C’est ma motivation permanente, mon moteur, je ne lâche jamais. Je voulais gagner, mais je n’avais pas les pneus pour (sourire)." A quatre tours de la fin, le Britannique a finalement dû laisser la victoire à Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes, qui avait effectué deux arrêts contre un seul pour le désormais sextuple champion du monde (et triple champion en titre).