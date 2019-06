Hamilton a multiplié les gestes envers Vettel

La crispation de Sebastian Vettel à l’issue du Grand Prix du Canada n’a rien à voir avec Lewis Hamilton. Bien au contraire. Privé de la victoire suite à une pénalité pour être revenu en piste de manière dangereuse, le champion du monde allemand avait beaucoup de mal à digérer cette décision. On l’a vu échanger le panneau 1 et 2 devant la monoplace du leader du championnat, expliquer maintes fois son désaccord ou encore de demander aux fans de ne pas huer le pilote Mercedes qui n’y était pour rien.

“Need a lift, mate...’



Spot the moment @LewisHamilton offered Seb a ride down the pitlane on Sunday #CanadianGP #F1



pic.twitter.com/abi9FRtzuS — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 12 juin 2019

Hamilton, lui, a fait un geste en lui proposant de monter sur la plus haute marche puis en tenant un discours plein de respect, trop conscient sans doute des conséquences d’une telle pénalité.

En revanche, on n’avait pas vu qu’il avait invité Vettel à l’accompagner jusqu’au podium. En passant par la voie des stands, le champion du monde a vu le pilote Ferrari pousser sa monoplace et on le voit s’arrêter et faire des gestes à l’Allemand pour lui proposer de venir avec lui. Vettel déclinera l’invitation, passant d’abord par son motorhome pour mieux crier sa rage avant de venir sur le podium.