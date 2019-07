Haas: Steiner convoque ses deux pilotes après Silverstone

Ce week-end n'a pas arrangé les affaire de l'écurie Haas. Avant-dernière du classement des constructeurs, l'écurie a vu ses deux pilotes, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, entrer en collision dès le virage 5 du premier tour, pour un double abandon.

Après la course, Gunther Steiner, le Team Manager de Haas, a convoqué les deux pilotes dans son bureau. "C'est une course très décevante pour nous, c'est une évidence. Nos pilotes ont pris une pelle pour creuser encore un peu plus profondément le trou dans lequel nous sommes enfoncés."

Et d'ajouter, ainsi relayé par L'Equipe: "Les deux sont responsables, et c'est inacceptable. Nous avons déjà du mal à faire fonctionner la voiture, tout le monde se démène pour progresser. Quand j'ai vu ce qu'il s'est passé à la télé, je n'y croyais pas. Deux voitures se touchent, et il faut que ce soit les nôtres."