Haas : Schumacher critiqué par Mazepin

Mick gave as much as he had today but it was a long afternoon in Baku 🇦🇿#HaasF1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/BJ66nCXoKQ

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 12, 2022

Mazepin : « Si l'occasion se présentait, je serais prêt »

Après une saison d’apprentissage, Mick Schumacher peine à confirmer. S’il pouvait se reposer sur l’excuse d’avoir une monoplace n’étant pas performante en 2021, le fils de Michael Schumacher dispose cette saison d’une Haas connaissant un regain de compétitivité. Or, si Kevin Magnussen a pu compiler quinze points sur les huit premières manches du championnat, le pilote allemand voit son total rester coincé à zéro, tout comme Nicholas Latifi chez Williams. Des résultats décevants qui ont attiré les railleries d’un certain Nikita Mazepin. Ecarté du baquet qui était le sien au sein de l’écurie américaine en raison des liens très ténus entre Vladimir Poutine et son père Dimitry, qui finançait sa carrière au travers de sa société Uralkali, le pilote russe a vivement critiqué son ancien coéquipier. « Mick Schumacher ? Ses résultats parlent d'eux-mêmes, il n'y a rien à ajouter », a-t-il confié dans un entretien accordé au media russe Championat.S’il ne se dit pas surpris du niveau de performance de Kevin Magnussen, qui a laissé de côté sa carrière naissante en endurance et un baquet chez Peugeot pour revenir en F1, Nikita Mazepin l’est plus de la compétitivité retrouvée de Haas. « Je sais quels efforts nous avons fait ensemble l'année dernière et je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent si vite cette saison », a déclaré le Russe. Le retour du Danois est même une source de motivation pour le natif de Moscou. « Si l'on avait demandé à Magnussen, fin février, s'il allait reprendre la course dans une semaine, il aurait certainement répondu non, a admis Nikita Mazepin. Tout est possible, Kevin a montré qu'il était resté en excellente forme physique malgré son absence de la F1, et j'ai l'intention de faire exactement la même chose. » A cette fin et alors qu’il va prochainement participer au Silk Way Rally, le pilote russe assure qu’il s’entraîne « encore mieux ». « En trois mois, j'ai fait plus d'exercices que ces dernières années, je serais capable de conduire demain, a-t-il affirmé. Si l'occasion se présentait, je serais prêt. » Toutefois, le contexte actuel ne devrait pas l’aider dans ses ambitions.