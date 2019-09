Haas ne change pas ses couleurs

Malgré son divorce avec son sponsor principal Rich-Energy, officiel depuis lundi dernier, l'écurie Haas a décidé de ne pas changer les couleurs de ses deux monoplaces.

La voiture pilotée par Romain Grosjean garde sa couleur noire et ses liserés dorés. Le seul changement réside dans la disparition du nom de l'ex sponsor. Du côté de l'écurie on explique qu'il s'agit d'une "rupture à l'amiable, suite à un processus de réorganisation chez Rich Energy et d'une nouvelle stratégie commerciale à l'international", comme le relaie L'Equipe.

Désormais, l'écurie va devoir trouver un nouveau sponsor titre pour remplacer la marque de boisson énergétique.