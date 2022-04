Haas : Mazepin très critique mais prêt à revenir en F1

Former Haas #F1 Team Driver Nikita Mazepin talks the seizure of his assets and the war in Ukraine. pic.twitter.com/BKO3ZBaFPu

— Quest Means Business (@questCNN) April 15, 2022

Mazepin : « J’adorerai revenir, c’est certain »

Nikita Mazepin a perdu gros à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Alors que son baquet au sein de l’écurie Haas était sécurisé par l’apport financier de la société Uralkali, contrôlée par son père, l’oligarque Dmitry Mazepin, le pilote russe a vu son contrat être résilié tout comme celui liant l’écurie américaine à son partenaire. Malgré son départ précipité, Nikita Mazepin a confirmé dans un entretien accordé à CNN qu’il était prêt à accepter la demande de neutralité émise par la FIA. « Tout le monde a le droit de s’exprimer ou de ne pas le faire, a-t-il déclaré. L’instance dirigeante qu’est la FIA m’a autorisé à participer tant que je resterai neutre. » Mais, alors qu’Uralkali a exigé le remboursement des sommes déjà versées pour la saison 2022, l’écurie Haas s’y est refusée et a même demandé une compensation à l’entreprise russe spécialisée dans la potasse. Un élément qui reste en travers de la gorge de Nikita Mazepin. « Le principal problème est de revenir dans une discipline au sein de laquelle les écuries sont autorisées à conserver l’argent versé par des partenaires sans respecter les termes du contrat », a confié le pilote russe.De plus, l’écurie Haas a exigé de la part d’Uralkali le versement d’une pénalité d’un peu moins de huit millions d’euros pour compenser ce qui est vu comme une « perte de profits ». Une position que Nikita Mazepin a vivement critiqué. « Ils demandent même plus, quand bien même ils disent ne plus vouloir de financements venant de Russie », a-t-il confié. L’ancien coéquipier de Mick Schumacher appelle même la F1 à réfléchir sur le comportement de ses écuries. « Les valeurs mises en avant par la discipline doivent être revues après tout cela », a ajouté le Moscovite. Quant à un retour en F1, Nikita Mazepin avoue se montrer « méfiant » à ce sujet. « J’adorerai revenir, c’est certain. J’ai comme l’impression que mon histoire est inachevée, ajoute-t-il. Il faut toutefois attendre que les choses se tassent mais je ne sais même pas vers qui me tourner car l’écurie Haas a fait ce qu’elle a fait en n’étant, selon moi, pas très fair-play. » Après avoir lancé une fondation pour aider les sportifs russes étant dans la même situation que lui, Nikita Mazepin a martelé sa volonté d’être neutre, assurant qu’il est « douloureux » pour lui de voir ce qui se passe en Ukraine.