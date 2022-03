Haas : Mazepin revient sur les conditions de son éviction

Mazepin : « Je n'étais pas prêt pour ça »



Today I am announcing the creation of a new foundation to help athletes who have been blocked from competing for political reasons. #WeCompeteAsOne

— Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) March 9, 2022

Mazepin veut aider les sportifs en difficulté

Nikita Mazepin avait quelques comptes à régler. Quelques jours après l’annonce par l’écurie Haas de la fin de sa collaboration avec le pilote russe et son partenaire-titre Uralkali, ce dernier a pris le temps de revenir sur ces événements à l’occasion d’une conférence de presse. Ce n’est pas un secret que les relations entre Nikita Mazepin et Mick Schumacher étaient très fraîches la saison dernière, ce qui a été confirmé par le natif de Moscou. « Mick n'a rien dit, positif ou négatif, donc je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que dans des situations comme la mienne, chacun montre son vrai visage », a-t-il confié avant de précisé avoir eu des messages de soutien venant de pilotes tels George Russell, Charles Leclerc, Sergio Pérez ou encore Valtteri Bottas. « Je suis reconnaissant de leur soutien, car dans la longue aventure vers la F1, chacun d'entre eux a risqué de perdre son baquet, et ils me soutiennent dans ce moment où j'ai perdu mon rêve et j'ai perdu mon volant », a ainsi déclaré le Russe.Alors qu’il était prêt à accepter toutes les conditions imposées par la FIA pour rester en Formule 1 cette saison, dont le fait de participer sous bannière neutre et de ne pas faire le moindre commentaire, Nikita Mazepin n’a pas caché être « très déçu par la manière dont cela a été géré » par l’écurie Haas. « Je n'ai eu aucune information de la part de l'équipe depuis que ça s'est produit. Et j'ai appris mon renvoi lorsqu'il a été communiqué à la presse, a ainsi déclaré le Moscovite lors de cette conférence de presse. Je n'étais pas prêt pour ça. Je n'ai reçu aucun indice ni aucun soutien pour me dire que c'est une décision que l'équipe a prise, qu'elle sera mise en ligne dans quinze minutes et que je dois m'y préparer. J'ai évidemment reçu beaucoup de messages et je l'ai simplement appris en même temps que vous. » Quant à un retour en F1 à l’avenir, Nikita Mazepin assure « qu'il est bon de laisser toutes les options ouvertes » mais affirme ne pas vouloir « revenir dans une équipe qui ne veut pas de (lui) », refroidi par la sensation ne pas avoir été soutenu autant qu’il l’attendait par Haas.A l’occasion de cette conférence de presse, Nikita Mazepin a également confirmé vouloir lancer une fondation baptisée « We Compete As One » qui « se consacrera à aider les athlètes qui, pour des raisons politiques indépendantes de leur volonté, perdent leur capacité à concourir au plus haut niveau », dont l’équipe paralympique de Russie. Pour cela, le pilote russe pourra compter sur un financement venant d’Uralkali, dont un des principaux actionnaires n’est autre que son père Dimitry Mazepin, oligarque proche de Vladimir Poutine qui a fait fortune avec la potasse. Une part de l’argent dédié à cette fondation viendra des sommes initialement prévues dans le cadre du partenariat avec l’écurie Haas. A cette fin, Uralkali compte récupérer les fonds déjà engagés dans l’écurie américaine. « La fondation allouera des ressources financières et non financières à ces athlètes qui ont passé leur vie à se préparer pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques, ou d'autres événements de haut niveau, pour découvrir qu'ils sont finalement interdits de compétition et sanctionnés collectivement simplement en raison du passeport qu'ils détiennent », a conclu Nikita Mazepin.