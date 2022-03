Haas : Magnussen titularisé aux côtés de Schumacher

Magnussen revient en F1 en attendant Peugeot

Gene Haas et Günther Steiner ne l’avaient pas caché. Alors que le contrat de Nikita Mazepin a été résilié en même temps que celui avec la société russe Uralkali, l’écurie Haas s’est mise en quête d’un pilote d’expérience pour compléter son duo de pilotes aux côtés de Mick Schumacher. Alors que Pietro Fittipaldi, qui sera au volant de la VF-22 ce jeudi lors de la première journée d’essais de présaison à Bahraïn et qui a remplacé Romain Grosjean pour les deux derniers Grands Prix de la saison 2022, a très vite été écarté en raison de son manque de vécu dans la discipline, les noms gravitant autour de l’écurie américaine se sont multipliés. Toutefois, alors que les candidatures d’Antonio Giovinazzi, pilote d’essais de Ferrari, motoriste de l’écurie Haas, ou de Nico Hülkenberg, pilote de réserve chez Aston Martin, ont été considérées par les dirigeants de l’écurie Haas, leur choix s’est finalement tourné vers un pilote qu’ils connaissent très bien. Titulaire chez Haas entre 2017 et 2020 aux côtés de Romain Grosjean, Kevin Magnussen va faire un retour inattendu en Formule 1 avec un contrat portant sur plusieurs saisons.En effet, après son départ fin 2020, le pilote danois a décidé de se tourner vers l’endurance en Amérique du Nord, avec notamment une victoire à Detroit au volant d’un prototype engagé par l’écurie Chip Ganassi Racing. Le fils de Jan Magnussen a ensuite signé pour intégrer l’écurie Peugeot et prendre le volant de la 9X8 en championnat du monde d’endurance. Toutefois, la décision du constructeur français de retarder ses débuts dans la discipline a ouvert la porte à un retour en F1. « Je suis ravi d’accueillir à nouveau Kevin Magnussen dans l’écurie Haas, a confié Günther Steiner dans un communiqué. Au moment de chercher un pilote pouvant apporter un plus à l’équipe, sans parler d’une grande expérience de la F1, choisir Kevin a été une décision facile à prendre. Il a été un élément-clé de nos succès passés, sans parler de notre meilleur résultat en F1 en 2018. » Ne cachant pas sa surprise au moment d’être contacté, Kevin Magnussen a assuré qu’il ne pouvait pas dire non à une telle offre. « J’étudiais différentes options concernant mes engagements pour 2022 mais l’opportunité de revenir en F1 avec une écurie que je connais très bien, était trop tentante, a confié le Danois, qui a été libéré de ses engagements avec Peugeot et Chip Ganassi Racing afin de saisir sa chance. Nous avons du travail à faire mais je suis excité d’en faire parti. Je suis impatient de revenir derrière le volant d’une F1 à Bahreïn. » Après avoir quitté une écurie Haas en difficulté, Kevin Magnussen va en devenir le mentor alors que la F1 entre dans une nouvelle ère. Peugeot, qui comptait sur le Danois, a déjà fait savoir que la recherche d'un nouveau pilote était lancée.