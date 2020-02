Haas : Les couleurs de la VF-20 dévoilées

We couldn’t wait any longer… 🤩



C’est finalement l’écurie Haas qui a lancé la saison 2020 de Formule 1. Alors que Ferrari doit présenter sa nouvelle monoplace le 11 février prochain à Reggio Emilia, la formation américaine a surpris tout le monde en dévoilant via son compte officiel Twitter les couleurs que la VF-20 arborera dès les premiers essais de présaison, à Barcelone le 19 février prochain. Après avoir été en noir et or durant la saison 2019 en vertu d’un partenariat avec la marque de boissons énergisantes Rich Energy qui a pris fin en plein milieu de l’année dernière, l’écurie Haas revient à ses premières amours, c’est-à-dire le blanc, le noir et le rouge, qui sont également celles de la société de machines-outils Haas Automation, également propriété de Gene Haas.« Je suis ravi de voir la voiture revenir aux couleurs plus familière de Haas Automation. C’est sans doute une livrée que les gens vont identifier. J’espère que la VF-20 va nous permettre de retrouver la forme que nous avions en 2018 quand nous avons terminé à la cinquième place du classement constructeurs, a déclaré Gene Haas dans un communiqué. 2019 a été une saison difficile à vivre. Nous avons traversé un véritable processus d’apprentissage, qui arrive à toutes les écuries de F1 à un moment. Je suis confiant à l’idée que nous avons appris de ces leçons et que nous avons appliqué les enseignements que nous en avons tiré pour faire de la VF-20 une monoplace plus performante. » Cette monoplace sera confiée à Romain Grosjean et Kevin Magnussen pour cette saison 2020.