Haas : La VF-22 présente ses couleurs

Haas espère renouer avec les points

L’écurie Haas a lancé le bal ! Alors que les écuries de Formule 1 vont lever le voile sur leurs monoplaces 2022 dans les jours ou semaines à venir, la formation américaine a présenté ce vendredi ses couleurs et donné une première idée de ce que sera la nouvelle donne. Sans grande surprise, la VF-22 arbore à nouveau une livrée majoritairement blanche avec des accents bleus et rouges qui dessinent le drapeau de la Russie, pays d’origine de son principal sponsor. Une monoplace qui respecte les nouvelles règles en matière aérodynamiques en vigueur dès 2022 et qui est le fruit de plus d’un an de travail de la part de l’écurie Haas et de son partenaire Dallara, en charge de la mise a point du châssis. Après avoir sacrifié la saison 2021 en ne faisant pas évoluer sa monoplace, l’équipe américaine espère quitter le fond de grille avec l’aide de ses pilotes Mick Schumacher et Nikita Mazepin.Alors que son écurie a été la seule à ne pas inscrire le moindre point la saison passée, Gene Haas se montre volontairement optimiste à l’approche des premiers essais de présaison. « C’est le moment de l’année durant lequel, naturellement, vous vous montrez optimiste à l’idée que le dur labeur et les efforts de chacun se traduisent par de la performance sur la piste, a confié l’homme d’affaires américain dans un communiqué. Dès 2020, nous avons pris la décision de déployer tout notre temps et nos ressources sur la VF-22, renonçant ainsi à toute évolution en 2021, ce qui n’a pas été agréable à voir. J’espère que cette décision sera fructueuse et que nous pourrons à nouveau nous battre pour marquer des points. » Günther Steiner, de son côté, a tenu à rappeler que son équipe est tout à fait capable de bien faire, comme elle a pu le faire à ses débuts. Alors que la F1 entre dans une nouvelle ère, le directeur technique Simone Resta a admis que c’était « le projet probablement le plus complexe auquel l’écurie a dû faire face jusqu’à présent ». Alors que toutes les écuries plongent dans l’inconnu cette saison, Haas espère compter à nouveau.