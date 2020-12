Retardée d’une journée pour permettre une meilleure récupération, la sortie d’hôpital de Romain Grosjean a pu être effectuée ce mercredi. Victime d’un accident rarement vu en Formule 1 ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, le pilote de l’écurie Haas a été soigné dans un hôpital militaire proche de Sakhir pour des brûlures au deuxième degré aux mains ainsi que d’une entorse de la cheville. Alors qu’il devait être libéré ce mardi, les médecins ont préféré le garder 24 heures de plus. « Ma main droite ce (mercredi) matin.

Le bonheur que j’ai ressenti quand on m’a dit que je n’avais plus besoin d’un pansement complet et que je pouvais utiliser mon doigt était énorme, j’en ai presque pleuré, a déclaré Romain Grosjean via son compte officiel Twitter. C’est une victoire sur mon chemin vers la guérison. »

