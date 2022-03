Haas et Mazepin, c'est fini

Qui pour accompagner Mick Schumacher ?

Nikita Mazepin n’est plus un pilote Haas. Un coup de tonnerre provoqué par la guerre qu'a initiée la Russie en Ukraine. L'information a été dévoilée ce samedi par Haas dans un communiqué., écrit le constructeur, qui avait déjà pris des premières mesures en retirant le drapeau russe et son sponsor Uralkali de ses voitures à l'occasion des essais de pré-saison à Barcelone. Haas fait d’une pierre deux coups et annonce dans le même temps qu’il se sépare de son sponsor russe susmentionné, dont l’actionnaire n’est autre que l’oligarque et père de Nikita, Dmitry Mazepin. Une double peine pour la Russie qui déjà vu Formula One rayer du programme son Grand Prix, initialement programmé le 25 septembre à Sotchi.Haas va devoir s’activer en coulisses pour trouver un successeur à Nikita Mazepin. Le temps est compté alors que les derniers essais de pré-saison se profilent à Bahreïn (10-12 mars), où s’ouvrira la saison 2022 le 20 mars. Le Russe, alors coéquipier de Mick Schumacher, n’aura jamais réussi à faire ses preuves en F1.Il a réagi sur ses réseaux sociaux à cette fin de mission brutale dans la plus prestigieuse des compétitions automobiles. « Chers fans et suiveurs, je suis vraiment déçu d'apprendre que mon contrat en F1 a été rompu. Même si je comprends les difficultés actuelles, le règlement de la FIA et ma volonté d'accepter les conditions proposées pour continuer (en F1) ont été complètement ignorés et aucun processus n'a été suivi dans cette démarche unilatérale », déplore-t-il.