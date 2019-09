Haas confirme Grosjean pour 2020

Voilà une excellente nouvelle pour Romain Grosjean. Le pilote tricolore vient, en marge du Grand Prix de Singapour, d'être confirmé chez Haas pour 2020. L'écurie américaine a pu mettre en balance ses récentes performances en piste et surtout ses retours techniques précieux à l'heure de faire un choix. Le nom de Nico Hulkenberg avait notamment été cité pour le concurrencer. Grosjean fera à nouveau équipe avec Magnussen la saison prochaine.

We're delighted to confirm @RGrosjean & @KevinMagnussen for the 2020 season.



