Grand Prix de France : Boullier monte en grade

Nommé conseiller stratégique sportif et opérationnel et ambassadeur du Grand Prix de France de Formule 1 en février 2019, Eric Boullier monte en grade ! L’ingénieur français de 46 ans est désormais le Directeur Général du Grand Prix. « Je suis heureux et fier de m’impliquer davantage dans ce beau projet qu’est le Grand Prix de France de France de Formule 1. J’ai hâte de continuer à contribuer au succès de ce grand rendez-vous du sport automobile sur le territoire français. Je remercie Christian Estrosi et le GIP Grand Prix de France – Le Castellet pour leur confiance », a réagi Boullier, qui a été par le passé directeur des écuries Renault, Lotus et McLaren, entre 2010 et 2018. En plus de la nomination de Boullier, les organisateurs du Grand Prix de France, qui se déroulera le 28 juin prochain au Castellet, ont annoncé de nouvelles mesures pour améliorer la mobilité autour de l’événement, comme la mise en place de navettes locales, nationales et mêmes internationales pour accéder au circuit Paul-Ricard.