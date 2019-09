GP Singapour-Qualifs: La pole pour Leclerc 

Charles Leclerc a décroché sa cinquième pole position de la saison – la troisième d’affilée – ce samedi à Singapour. Sur un circuit urbain hautement technique, le Monégasque a imposé sa Ferrari devant la Mercedes de Lewis Hamilton, pour 191 millièmes. Son coéquipier Sebastian Vettel signe le troisième chrono des qualifications à 220 millièmes, Max Verstappen sur Red Bull complétant la deuxième ligne à près de six dixièmes. La première Renault, celle de Daniel Ricciardo, est huitième à 1"8.Pierre Gasly et Romain Grosjean partiront respectivement 13e et 18e sur Toro Rosso et Haas.