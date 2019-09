GP Russie-Libres 2: Verstappen devant Leclerc

Max Verstappen a dominé ce vendredi la deuxième session d’essais libres du Grand Prix de Russie. Le pilote néerlandais du team Red Bull a devancé de 335 millièmes la Ferrari de Charles Leclerc, lequel avait réalisé le meilleur chrono de la première séance à Sotchi.

Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton suivent à 646 et 789 millièmes respectivement. Pierre Gasly s’offre sur Toro Rosso le sixième temps, à 1"8.

CLASSIFICATION: END OF FP2



Max Verstappen takes P1 in FP2, ahead of Charles Leclerc



Mercedes break into the top three with Valtteri Bottas#RussianGP #F1 pic.twitter.com/1JnkTA6LuY