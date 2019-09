GP Russie-Libres 1: Leclerc en tête, les Mercedes en retrait

Charles Leclerc et les Ferrari semblent en forme pour cette fin de saison. Le pilote monégasque a signé ce vendredi le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Russie.

Sur le circuit de Sotchi, il a devancé Max Verstappen et son coéquipier Sebastian Vettel. Les Mercedes de Valterri Bottas et Lewis Hamilton, qui ont préféré rouler avec les gommes médiums, sont en retrait, créditées respectivement des 4e et 5e temps.

Du côté des Français, Romain Grosjean est 10e sur Haas, Pierre Gasly est 12e sur Toro Rosso.