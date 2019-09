GP Russie: Hamilton vainqueur, Leclerc 3e

Une semaine après le doublé Ferrari à Singapour, ce sont les Mercedes qui ont terminé aux deux premières places du Grand Prix de Russie, dimanche à Sotchi.

Lewis Hamilton s’impose devant son coéquipier Valtteri Bottas et prend ainsi encore un peu plus d’avance en tête du championnat, d’autant plus qu’il récupère un point supplémentaire grâce au meilleur tour en course. Parti en pole position pour la quatrième fois consécutive, Charles Leclerc termine finalement troisième, alors que son partenaire de la Scuderia Sebastian Vettel, qui menait les débats depuis le premier virage, a été contraint à l’abandon au 28e tour.

Pierre Gasly prend lui la 14e place, alors que Romain Grosjean a abandonné dès le premier tour.