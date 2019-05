GP Monaco-Libres 1: Hamilton, Verstappen et Bottas dans un mouchoir

Lewis Hamilton a signé le meilleur chrono des premiers essais libres du Grand Prix de Monaco ce jeudi. Le pilote Mercedes a tourné en 1'12"106 et devance Max Verstappen (Red Bull) de 59 millièmes ainsi que son coéquipier Valtteri Bottas de 72 millièmes. A domicile, Charles Leclerc figure pour le moment au 4e rang (1'12"467) juste devant l'autre Ferrari, celle de Sebastian Vettel (1'12"823).

Pierre Gasly (Red Bull) pointe au 6e rang mais à une seconde de son coéquipier, Romain Grosjean (Haas) a fini 10e (1'13"379) après avoir manqué une longue partie de la séance en raison d'un problème de radio (drapeau noir). Daniel Ricciardo (Renault) qui avait signé le meilleur chrono de toutes les séances l'année dernière a terminé à la 11e place.

FP1 CLASSIFICATION: Verstappen is in the mix #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fj0Pd0vuOQ