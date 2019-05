GP Monaco-Leclerc: "Un week-end à oublier"

Charles Leclerc n'a pas réussi à s'exprimer pleinement à Monaco. Son Grand Prix... Une erreur de son équipe en qualifications lui a valu de partir en fond de grille et cela a ruiné ses chances en course. Il a forcé et a commis une erreur en doublant Hulkenberg. Sa roue arrière a touché le mur entraînant une crevaison et une grosse dégradation de sa monoplace.

"De là où on partait, il fallait prendre des risques, après peut-être à ce moment-là c'était un petit peu trop de ma part. Mais bon, j'avais fait le même sur Romain, j'étais peut-être un peu plus à côté et j'avais sûrement moins de place... Malheureusement, j'ai touché le mur. C'est un week-end à oublier, à part le soutien que j'ai eu ici qui m'a fait chaud au coeur, mais on rebondira mieux à Montréal", a-t-il plaidé pour Canal+.