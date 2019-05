GP Monaco-Hamilton: "Je me suis battu avec l’esprit de Niki"

Lewis Hamilton a remporté son 77e Grand Prix en carrière ce dimanche à Monaco et l’intéressé assure qu’il s’agissait "sans doute de la course la plus difficile de (s)a carrière".

"Je me suis battu avec l'esprit de Niki (Lauda, légende de la F1 disparue en début de semaine), qui a été très important pour notre équipe, et pour moi dans ma carrière. J'ai voulu rester concentré pour le rendre fier. Ça a été mon objectif toute la semaine, il nous manque terriblement."

Et de poursuivre sur sa course du jour: "Je n'avais pas roulé avec des pneus aussi usés depuis Shanghai 2007, ce qui fait que la course n'a pas été ennuyante. Il y a quelques années, j'avais perdu la course ici en rentrant aux stands, donc c'était hors de question aujourd'hui. Je ne pouvais pas lâcher. Soit je sortais de piste, soit je gagnais !"