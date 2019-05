GP Monaco: Grosjean et l'attaque "kamikaze" de Leclerc

Gêné en qualification par un Pierre Gasly qui n'avait pas été prévenu de son arrivée, Romain Grosjean a finalement réussi à terminer dans les points, dimanche dans les rues de la Principauté. Une 9e place transformée en 10e place suite à une pénalité de 5 secondes qu'il a eu bien du mal à digérer. "Prendre 5 secondes pour une roue qui vient à peine mordre la ligne jaune à la sortie des stands, ça commence à m'énerver. Ça me coûte la 9e place", a-t-il plaidé pour L'Equipe.

Le Tricolore n'a également que peu goûté le dépassement de Charles Leclerc à la Rascasse... "L'attaque de Charles, c'était kamikaze", a-t-il glissé.

falls at the #MonacoGP. We finish:



P10 @RGrosjean (1pt) *5sec penalty

P12 @KevinMagnussen @LewisHamilton takes the #HaasF1 #MonacoGP pic.twitter.com/hGw3MvpuLM