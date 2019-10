GP Mexique-Libres 3: Leclerc entre les gouttes

Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique ce samedi.

Sous des trombes d’eau, et lors d’une session limitée à une grosse dizaine de minutes de temps de roulage, le pilote Ferrari a devancé son coéquipier Sebastian Vettel d’un souffle: 27 millièmes seulement.

Les Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton suivent à un et deux dixièmes. Max Verstappen, sixième, à sept dixièmes. Dans le sillage de la McLaren de Carlos Sainz et juste devant la Toro Rosso d’un Pierre Gasly pourtant souffrant.