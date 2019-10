Lewis Hamilton a réalisé le meilleur chrono de la première session d’essais libres du Grand Prix du Mexique, ce vendredi.

Le pilote Mercedes a pris le meilleur sur la Ferrari de Charles Leclerc (+0"119) et la Red Bull de Max Verstappen (+0"134). Valtteri Bottas et Sebastian Vettel sont plus loin, 5e et 6e à 678 et 891 millièmes respectivement.

Pierre Gasly, sur Toro Rosso, se fend du huitième temps de la séance, à 1"2. Romain Grosjean est 18e sur Haas, à 2"5.