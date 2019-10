GP Japon: Mercedes dominent les essais libres

La deuxième séance des essais libres du Grand Prix du Japon revêtait un intérêt particulier ce vendredi. La troisième séance, prévue samedi, annulée et la séance de qualifications reportée à dimanche mais elle aussi menacée par le typhon Hagibis, les temps de cette deuxième séance seront en effet retenus pour déterminer la grille de départ si les qualifications étaient finalement annulées.

Auquel cas, la pole position reviendrait à Valtteri Bottas, qui a en effet réalisé le meilleur temps de la séance au volant de sa Mercedes devant son coéquipier Lewis Hamilton et Max Verstappen (Red Bull) tandis que les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel suivent avec les quatrième et cinquième temps.

A noter par ailleurs le 9e temps réalisé par Pierre Gasly, Romain Grosjean ayant dû se contenter du 13e chrono.