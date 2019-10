GP Japon: Leclerc rétrogradé

Comme c’était à prévoir, Charles Leclerc, qui a fini à la sixième place du Grand Prix du Japon dimanche, a été sanctionné pour avoir percuté lors du premier tour Max Verstappen, qui tentait de le dépasser dans le deuxième virage et a ensuite été contraint à l’abandon.

Le Monégasque de Ferrari écope donc de 15 secondes de pénalité et rétrograde à la septième place, alors que Daniel Ricciardo passe lui finalement du septième au sixième rang.

