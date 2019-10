GP Japon: La pole pour Vettel, devant Leclerc

Pour la première fois depuis 2010, les qualifications du Grand Prix du Japon se sont déroulées quelques heures avant le départ de la course (7h10 heure française), en raison du passage du typhon Hagibis.

Et ce sont les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc qui s’élanceront en première ligne. Les Mercedes sont reléguées sur la deuxième ligne, à plus de deux dixièmes des voitures de la Scuderia. Valtteri Bottas devance son coéquipier Lewis Hamilton. Sur la troisième ligne, on retrouve les deux Red-Bull de Max Verstappen puis d'Alexander Albon suivies des deux McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris. A noter la belle neuvième place du Français Pierre Gasly au volant de sa Toro-Rosso.