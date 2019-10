GP Japon: La F1 s'inquiète aussi du typhon Hagibis

A l'image des organisateurs de la Coupe du monde de rugby, le monde de la Formule 1, avec un Grand Prix organisé ce week-end à Suzuka, regarde très attentivement l'arrivée du tyhon Hagibis.

"La FIA, la Formule 1, le circuit de Suzuka et la fédération japonaise de l'automobile regardent de très près l'évolution du typhon Hagibis et de ses potentielles conséquences pour le Grand Prix du Japon. Tous les efforts sont faits pour minimiser les perturbations du calendrier, malgré tout, la sécurité des fans, des compétiteurs et de tout le monde sur le circuit de Suzuka reste la priorité absolue. Tout le monde va continuer de surveiller la situation et des mises à jour seront effectuées en temps voulu", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.