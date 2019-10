GP Japon: Bottas s’impose, Mercedes sacrée

Valtteri Bottas a remporté son troisième Grand Prix de la saison dimanche au Japon. Le Finlandais de Mercedes devance la Ferrari de Sebastian Vettel, parti en pole position, et son coéquipier Lewis Hamilton, qui a réalisé le meilleur tour en course et possède toujours une confortable avance en tête du classement des pilotes.

Deuxième sur la ligne de départ sur l’autre Ferrari, Charles Leclerc, qui a accroché Max Verstappen dans le premier tour, se classe finalement à la sixième place, derrière Alexander Albon (Toro Rosso) et Carlos Sainz (McLaren). Pierre Gasly (Toro Rosso) finit 9e, et Romain Grosjean (Haas) 14e.

Une course qui permet à Mercedes de remporter officiellement son sixième titre de champion du monde des constructeurs d'affilée.