GP Italie-Libres 3: Vettel prend les devants

Alors que les deux premières sessions libres du Grand Prix d’Italie ont été dominées par Charles Leclerc vendredi, Sebastian Vettel a signé le meilleur chrono de la troisième séance d’essais ce samedi à Monza.

Le pilote Ferrari a devancé d’un souffle la Red Bull de Max Verstappen (+0"032), quand Valtteri Bottas a pris la troisième place sur Mercedes (+0"109), dans le même temps exactement que Charles Leclerc.

Daniel Ricciardo, pour Renault, s’offre la cinquième performance (+0"270), juste devant le leader de l’écurie Mercedes et du championnat Lewis Hamilton (+0"301). Pierre Gasly, sur Toro Rosso, et 13e, et Romain Grosjean, sur Haas, se classent respectivement 13e (0"779) et 17e (+1"327) de ces qualifications.