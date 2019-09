GP Italie-Libres 2: Leclerc devance Hamilton et Vettel

Vainqueur dimanche dernier du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc est imbattable en ce moment.

Déjà leader sur la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, le pilote Ferrari a remis ça lors de la deuxième séance ce vendredi après-midi, sur le circuit de Monza. Il devance Lewis Hamilton (+0"068) et Sebastian Vettel (+0"201).

Les Mercedes, Ferrari et RedBull se tiennent en 611 millièmes en tête du classement. Pour le reste, Pierre Gasly se classe 7e (+1"146), Romain Grosjean 8e (+1"175). Les McLaren de Carlos Sainz Jr et Lando Norris, sur le podium ce matin, se classent respectivement 12 et 18e.

CLASSIFICATION - END OF FP2@Charles_Leclerc finishes P1 in both FP1 and FP2@ScuderiaFerrari and @MercedesAMGF1 make up the top four#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/nqALSFiWD9