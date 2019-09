GP Italie-Libres 1: Leclerc devance les deux McLaren, Hamilton 4e

Pour la première séance d'essais libres sur le circuit de Monza, les pilotes ont dû faire avec la pluie et une piste détrempée lors d'une grande partie de la séance. Kimi Raikkonen et Sergio Perez sont partis à la faute, tandis que Pierre Gasly, Valterri Bottas et Carlos Sainz Jr ont su rattraper leur monoplace.

Au niveau des chronos, Charles Leclerc confirme sa très bonne forme en signant le meilleur chrono de la séance devant les deux McLaren de Carlos Sainz Jr et Lando Norris. Lewis Hamilton, leader du championnat du monde, est 4e.

Du côté des Français, Romain Grosjean termine avec le 16e temps, tandis que Pierre Gasly signe le 10e chrono.