GP Italie: Deuxième victoire en huit jours pour Leclerc

Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d’Italie ce dimanche à Monza, vainqueur sur Ferrari devant les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Le pilote Monégasque signe là sa deuxième victoire en carrière, une semaine après l’ouverture de son compteur en Belgique. Son coéquipier Sebastian Vettel passant une fois encore à côté de sa course, 14e après une erreur de pilotage en début de GP.

Joli tir groupé au pied du podium des Renault de Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, Alexander Albon se classant lui sixième sur Red Bull. Max Verstappen huitième. Les Français Pierre Gasly et Romain Grosjean terminent hors des points, 11e sur Red Bull et 16e sur Haas respectivement.