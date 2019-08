GP Hongrie-Qualifs: Leclerc tape le mur en Q1

Une semaine après son abandon à Hockenheim, Charles Leclerc est encore parti à la faute lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie.

Le pilote monégasque a perdu le contrôle de sa monoplace dans le dernier virage, alors qu'il suivait son coéquipier Sebastian Vettel. Sa Ferrarri, qui a heurté le mur de pneumatiques par l'arrière, est endommagée.

Qualifié pour la Q2, Leclerc pourrait devoir rester aux stands pour la suite de ces qualifications...

That was a nasty impact!



Charles Leclerc's rear wing took a hit, after a spin on Turn 14



He still lies in P2, though #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/FJdhkv7fVu