GP Hongrie-Libres 3: Hamilton devant Vettel et Verstappen dans un mouchoir

On ne pouvait pas rêver meilleur décor planté avant la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie, même si la météo, qui prévoit 75 % de risques d'orages aux alentours de 15 heures, pourrait contribuer à brouiller les cartes.

Au terme des essais libres 3, raccourcis de 10mn après une casse moteur qui avait laissé de l'huile sur la poste, Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes, signe le meilleur chrono (1'16"084), mais les écarts sont minimes entre les 3 premiers : Max Verstappen (+0"013), toujours présent, et Sebastian Vettel (+0"082), à l'évidence revigoré par le dernier GP d'Allemagne, suivent le Britannique à moins d'un dixième ; les 3 pilotes se partagent d'ailleurs les meilleurs intermédiaires sur le Hungaroring. Suivent derrière Valtteri Bottas (+0"271), Charles Leclerc (+0"308), crédité de la meilleure vitesse de pointe (309,3 km/h), et Pierre Gasly (+0"600), qui s'était montré le plus rapide lors des Libres 2.

CLASSIFICIATION: END OF FP3



