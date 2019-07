GP Grande-Bretagne: Vettel reconnaît sa faute 

Coupable d'avoir percuté Max Verstappen au 38e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce dimanche à Silverstone, Sebastian Vettel a admis son erreur au micro de Sky Sports.

"C'est de ma faute. Il m'a passé à Stowe, il est allé un peu large, ce qui m'a donné la chance de me refaire. Ensuite, pendant une seconde il a semblé aller à droite et je suis allé vers la gauche. Mais il n'a pas créé l'ouverture et il était déjà trop tard et je me suis crashé", a expliqué le pilote Ferrari. Un accrochage qui lui a valu 10 secondes de pénalité, deux points en moins sur sa superlicence, et une 15e place au final.

Du côté de Max Verstappen, finalement 5e de la course, la pilule semble être passée. "Je me suis défendu dans le virage 17 (le virage 16 en réalité) et je me suis fait percuter. Dans ce virage, on peut s'attendre à ce que je ferme la porte quand je suis en tête. Nous nous sommes parlés et il s'est excusé", a réagi le récent vainqueur du Grand Prix d'Autriche.